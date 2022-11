Zwei Verletzte nach Kellerbrand

Nr. 2196

Kräfte von Polizei und Feuerwehr wurden gestern Abend zu einem Brand in Mariendorf alarmiert. Kurz nach 21 Uhr meldete ein Anwohner des betroffenen Wohnhauses in der Rixdorfer Straße Brandgeruch im Hausflur. Zudem habe er, nach Öffnen der Zugangstür zum Keller, eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen. Die eingetroffenen Brandbekämpfer stellten einen Brand in einem Kellerverschlag fest und löschten die Flammen, noch bevor diese auf angrenzende Verschläge übergreifen konnten. Neben dem 51-jährigen Anrufer und einer weiteren Mieterin im Alter von 48 Jahren, die beide vorsorglich wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ambulant in einem Krankenhaus behandelt worden waren, wurde niemand verletzt. Weil in der Konsequenz des Feuers jedoch Teile der Stom- und Abwasserversorgung abgestellt werden mussten, begaben sich einige Mieterinnen und Mieter zu Bekannten. Die weiteren Ermittlungen, die derzeit auf eine Vorsatztat hindeuten, führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts.