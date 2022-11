Schwerverletzter Motorradfahrer

Nr. 2195

Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Abend in Rudow ereignete, erlitt ein Motorradfahrer schwere Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen soll der 58-Jährige gegen 19.20 Uhr im Kreuzungsbereich Neuköllner Straße/Zwickauer Damm/Stubenrauchstraße mit seinem Zweirad gewartet haben, um vom Zwickauer Damm kommend, nach links in die Neuköllner Straße abzubiegen. An ebendieser Stelle kam es unvermittelt zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 21-Jährigen, der wiederum die Neuköllner Straße in Richtung Rudower Straße befuhr. Er gab an, bei grünem Ampellicht in die Kreuzung eingefahren zu sein. Der schwer am Rücken verletzte Motorradfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär verblieb. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die noch andauernden Ermittlungen übernommen.