Nr. 2163

In Marzahn beschädigten bislang Unbekannte gestern Nachmittag ein Wahlkreisbüro einer Partei. Gegen 16.30 Uhr rief eine Mitarbeiterin die Polizei in die Marzahner Promenade, nachdem sie zwei beschädigte Scheiben, eine an der Eingangstür und eine an der Fensterfront, festgestellt hatte. Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an und werden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes geführt.