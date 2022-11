Polizist angegriffen und verletzt

Nr. 2164

Gestern Mittag griff ein Mann in Johannisthal einen Polizisten an und verletzte ihn. Der 63-Jährige geriet kurz vor 12 Uhr in der Wache des Polizeiabschnitts 35 im Segelfliegerdamm wegen seiner Wartezeit mit einem Polizisten in einen Streit, welcher ihn zur Beruhigung der Situation aus dem Gebäude begleitete. Dort stieß der Mann den Beamten mit beiden Händen von sich weg und schlug ihm im weiteren Verlauf mit der Faust ins Gesicht, wodurch der Polizist verletzt wurde. Der Beamte wehrte sich und nahm den Angreifer im weiteren Verlauf gemeinsam mit zwei Kollegen fest. Dabei erlitt der 63-Jährige Verletzungen im Gesicht, weshalb hinzualarmierte Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Dieses konnte der Mann nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Der angegriffene Beamte beendete seinen Dienst vorzeitig und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.