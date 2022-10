Kopf gegen Wand geschlagen - Festnahme

Nr. 2074

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen einer Körperverletzung nach Lichtenberg gerufen. Ersten Erkenntnissen nach soll ein 30-jähriger Mann gegen 12.30 Uhr in der Ruschestraße mit drei flüchtig Bekannten auf einer Mauer gesessen und Alkohol getrunken haben. Im Verlauf des Gesprächs sei es zum Streit um selbigen gekommen, in dessen Verlauf der Tatverdächtige zunächst einen 60-Jährigen und einen 69-Jährigen mit der flachen Hand geschlagen haben soll. Als ein 40-Jähriger dazwischen gehen wollte, habe der Tatverdächtige diesen mehrfach mit dem Kopf gegen eine Mauer geschlagen und mit Tritten malträtiert. Als er das Martinshorn des alarmierten Einsatzwagens hörte, ergriff er zunächst die Flucht, konnte aber wenig später im Umkreis wieder angetroffen und festgenommen werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,10 Promille. Der 40-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Kopf sowie eine Nasenbeinfraktur und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden angegriffenen Männer erlitten nur leichte Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost).