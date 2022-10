Nr. 2054

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei zu einer Lagerhalle in Britz alarmiert. Kurz nach Mitternacht stellten Mitarbeitende der BVG fest, dass Unbekannte in das Gebäude am Sieversufer eingebrochen waren. Nach den ersten Ermittlungen und Angaben der Angestellten sollen aus der Halle mehrere Tonnen Kupferkabel entwendet worden sein. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.