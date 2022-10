Wagen gerät nach Unfall in Brand – Fahrer schwer verletzt

Nr. 2053

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Westend alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach soll ein 54-jähriger Mann mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Fürstenbrunner Weg gefahren sein, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Lichtmast prallte. Ersthelfende zogen den Fahrer aus dem schwer beschädigten Fahrzeug, das kurz darauf in Brand geriet. Der Brand konnte durch eintreffende Feuerwehrkräfte gelöscht werden. Der Verunglückte gab an, unter Alkoholeinfluss gestanden zu haben. Er erlitt schwere Verletzungen im Kopfbereich sowie innere Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West).