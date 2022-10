Gegen geparktes Auto gefahren – schwer verletzt im Krankenhaus

Nr. 2051

Bei einem Verkehrsunfall in Mariendorf wurde heute früh ein 18-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge befuhr der Heranwachsende gegen 3.25 Uhr mit einem Smart den Mariendorfer Damm aus Richtung Marienfelder Chaussee kommend in Richtung Tauernallee, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam und gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto fuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der Autofahrer schwere Kopfverletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Das geparkte Fahrzeug, ein VW Touran, wurde durch den Aufprall gegen einen mehrere Meter entfernt stehenden Baum geschoben. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).