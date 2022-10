Seniorin nach Handtaschenraub schwer verletzt

Nr. 2050

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einer verletzten Person nach Kreuzberg alarmiert. Ersten Ermittlungen nach soll eine 89-jährige Seniorin gegen 14.50 Uhr die Grimmstraße entlang spaziert sein, als eine Frau und zwei Männer sie zu Boden gestoßen und ihr die Handtasche entrissen haben sollen. Zeugen verfolgten das Trio und konnten die weggeworfene Handtasche sichern. Das darin befindliche Bargeld war nicht mehr auffindbar. Die Tatverdächtigen konnten an der Urbanstraße in unbekannte Richtung fliehen. Die Seniorin erlitt einen Knochenbruch am linken Oberarm und Prellungen im Gesicht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).