Nr. 2024

Ein Auto ging in der vergangenen Nacht in Buckow in Flammen auf. Ein Anwohner bemerkte den Brand gegen 23.20 Uhr an dem im Wildhüterweg abgestellten Opel und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung übernommen.