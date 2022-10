Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2023

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Friedrichsfelde alarmiert. Ersten Ermittlungen nach soll eine 73-jährige Autofahrerin kurz vor 14 Uhr an einem abgesenkten Bordstein versucht haben, in den Fließverkehr der Alfred-Kowalke-Straße einzubiegen. Nachdem ein 46-jähriger Lastwagenfahrer ihr per Handzeichen angezeigt hatte, sie einfahren lassen zu wollen, fuhr die Frau an und übersah dabei eine 84-jährige Fußgängerin. Die angefahrene Seniorin stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und erlitt einen Knochenbruch am Arm. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).