Zeugen entdecken Flammen an Auto

Nr. 2020

Zeugen alarmierten in der vergangenen Nacht Polizei und Feuerwehr nach Britz, nachdem sie Flammen an einem Auto entdeckt hatten. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde der in der Buschkrugallee geparkte Wagen gegen 22.40 Uhr vorsätzlich in Brand gesteckt. Das rasche Einschreiten der Einsatzkräfte verhinderte, dass das Fahrzeug ausbrannte. Verletzt wurde bei dem Ereignis niemand. Eine politische Tatmotivation ist aktuell nicht zu erkennen. Das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.