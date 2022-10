Fußgänger angefahren – verletzt im Krankenhaus

Nr. 2019

Bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf wurde ein 75-jähriger Fußgänger gestern Nachmittag schwer verletzt. Den bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge war ein 34 Jahre alter Kia-Fahrer mit seinem Auto auf der Emmentaler Straße in Fahrtrichtung Klemkestraße unterwegs, als er an der Kreuzung mit der Reginhardstraße und dem Armbrustweg den Mann anfuhr. Der Senior soll die Emmentaler Straße bei Rot zeigender Fußgängerampel vom Armbrustweg in Richtung Reginhardstraße rennend überquert haben. Durch den Zusammenstoß rollte der Getroffene über die Motorhaube und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Nachdem der Pkw-Fahrer sowie eine Zeugin und ein Zeuge des Unfalls Erste Hilfe geleistet und die Feuerwehr alarmiert hatten, kam der 75-Jährige mit einem Hämatom und einer Platzwunde am Kopf sowie Verletzungen an einem Bein und Arm in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Der 34-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).