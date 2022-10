Transphober Übergriff am Alexanderplatz

Nr. 2002

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung zum Alexanderplatz alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach soll ein 21-jähriger Mann sowie sein 25-jähriger Begleiter gegen 19.25 Uhr in der Grünanlage in der Nähe der Wasserspiele von einer Gruppe aus 7-9 Tatverdächtigen angesprochen und transphob beleidigt worden sein. Die beiden Männer sollen darüber hinaus gegen Kopf und Nacken geschlagen worden sein. Anschließend entfernten sich die Angreifer unerkannt in Richtung Spreeufer. Die beiden Männer erlitten leichte Verletzungen im Kopf und Nackenbereich, die jedoch keiner ärztlichen Behandlung bedurften. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Dir 5 (City).