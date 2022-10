Nr. 1999

Gestern Vormittag brannte in Britz ein Pkw aus. Kurz nach 11 Uhr bemerkte eine Passantin Rauch und Flammen an einem in der Friedrichsbrunner Straße geparkten Skoda und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten den in Vollbrand stehenden Wagen. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.