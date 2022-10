Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall

Nr. 2000

In Schöneberg ereignete sich gestern Vormittag ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt sechs Personen verletzt wurden. Gegen 9.20 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Pkw die Hauptstraße in Richtung Rheinstraße. In Höhe des Innsbrucker Platzes verlor er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über den Wagen, geriet in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem verkehrsbedingt wartenden Pkw einer 37 Jahre alten Frau zusammen, welcher wiederum auf das Motorrad eines dahinterstehenden und ebenfalls verkehrsbedingt wartenden 37-Jährigen rollte.

Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeugführerin des touchierten Fahrzeugs und die vier weiteren Insassen des Wagens, darunter ein 38-jähriger Mann sowie drei Mädchen im Alter von einem, drei und vier Jahren wurden jeweils leicht verletzt. Sie konnten die Kliniken, in die sie durch Rettungskräfte gebracht wurden, nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Hauptstraße zwischen Rubensstraße und Innsbrucker Platz für den Fahrzeugverkehr rund eine Stunde gesperrt. Linienbusse der BVG konnten die Unfallstelle weiterhin passieren, so dass es zu keinen nennenswerten unfallbedingten Einschränkungen im ÖPNV kam. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) geführt.