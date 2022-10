Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1964

Bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Prenzlauer Berg wurde gestern Nachmittag ein Junge schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und gemäß Aussagen von Zeugen war der Zehnjährige gegen 16.30 Uhr auf seinem Tretroller unterwegs und soll an einer roten Ampel die Fahrbahn der Kreuzung Erich-Weinert-Straße/Prenzlauer Allee in Richtung Pappelallee überquert haben. Eine 59-jährige Autofahrerin, die die Prenzlauer Allee in Richtung Prenzlauer Promenade befuhr, versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht vermeiden. Der Junge erlitt Hautabschürfungen sowie Kopf- und Nackenschmerzen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn im Beisein seiner Mutter zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.