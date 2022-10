Tram mit Lkw kollidiert

Nr. 1966

Heute Vormittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Friedrichshagen alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach soll ein 64-jähriger Lastwagenfahrer gegen 10 Uhr auf dem Fürstenwalder Damm beim Abbiegen in eine Einfahrt die herannahende Straßenbahn der Linie 61 stadteinwärts übersehen haben. Es kam zur Kollision. Zehn Kinder einer in der Tram befindlichen Schulklasse sowie zwei Erwachsene verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Eines der Kinder wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen leicht Verletzten wurden vor Ort medizinisch versorgt. Der Fürstenwalder Damm war während der Unfallaufnahme bis ca. 12 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost).