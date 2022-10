Rollerfahrerin von Auto angefahren

Nr. 1958

Gestern Nachmittag wurde in Charlottenburg bei einem Verkehrsunfall eine Frau schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 41-Jährige mit ihrem Motorroller gegen 16.35 Uhr die Windscheidstraße in Richtung Kaiserdamm. An der Kreuzung Pestalozzistraße/Windscheidstraße erfasste sie ein 20-jähriger Autofahrer, der die Pestalozzistraße in Richtung Kaiser-Friedrich-Straße befuhr. In Folge des Zusammenstoßes beider Fahrzeuge stürzte die Rollerfahrerin zu Boden. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung ihrer schweren Armverletzung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) führt die noch andauernden Ermittlungen zum Unfallhergang.