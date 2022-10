Nr. 1959

Auf dem Sprengplatz Grunewald wird die Polizei Berlin morgen sowie am Freitag, den 21. Oktober 2022 Sprengungen zur Munitionsvernichtung durchführen. Dafür wird an beiden Tagen gegen jeweils 10 Uhr auch die AVUS (BAB A 115) zwischen den Anschlussstellen Hüttenweg und Nikolassee kurzzeitig in beiden Richtungen für den Fahrzeugverkehr gesperrt.