Drei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1952

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall am Müggelseedamm in Friedrichshagen alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach soll ein 88-jähriger Autofahrer gegen 16.10 Uhr mit seinem Kleinwagen aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert sein. Der Senior erlitt schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der 63-jährige Fahrer des zweiten Wagens sowie seine 56 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt und stationär aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).