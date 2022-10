Roller gestohlen - Festnahme

Nr. 1957

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte nach Schöneberg alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach wurde in der dortigen Goebenstraße gegen 1.40 Uhr ein Transporter mit drei männlichen Insassen wegen des Fahrens ohne Abblendlicht angehalten. Die Männer im Alter von 31, 34 und 37 Jahren gaben an, einen Roller geladen zu haben, welchen sie für 200 Euro bei einem unbekannten Mann erworben haben wollen. Nachdem sie sich in Widersprüche zur Herkunft des Fahrzeugs verstrickt hatten und weder Schlüssel noch Papiere mit sich führten, überprüften die Einsatzkräfte das Kennzeichen und konnten die tatsächliche Halterin ermitteln. Die drei Tatverdächtigen wurden nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung in Gewahrsam genommen. Der Roller konnte seiner rechtmäßigen Besitzerin zurückgegeben werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd).