Nr. 1955

Gestern Mittag ereignete sich gegen 12.20 Uhr in Schmargendorf ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 61-Jähriger die Berkaer Straße in Richtung Hohenzollerndamm mit seinem Auto befahren haben. An der Kreuzung stieß er dann mit dem Wagen eines 56-Jährigen zusammen, der den Hohenzollerndamm in Richtung Rheinbabenallee befuhr. Die Ampelanlage soll zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb gewesen sein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des Jüngeren frontal gegen das Auto eines 25-Jährigen geschleudert, der sich aus der Gegenrichtung der Berkaer Straße kommend in den Hohenzollerndamm getastet haben soll. Die 59-jährige Beifahrerin des 61-Jährigen sowie die 84-jährige Beifahrerin des 56-Jährigen wurden bei dem Unfall schwerverletzt und von eintreffenden Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. Die drei beteiligten Fahrzeugführer wurden leichtverletzt noch am Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr blieb die Kreuzung zum Zwecke der Unfallaufnahme gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).