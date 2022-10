Bei Diebstahl beobachtet

Nr. 1953

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in Neukölln erhielten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 54 gestern Mittag Kenntnis über einen Diebstahl aus einem Fahrzeug. Gegen 12 Uhr in der Lahnstraße eingetroffen, machte die 29-jährige Zeugin der Tat auf sich aufmerksam und half im Anschluss bei der Suche nach den Tatverdächtigen. Dabei schilderte sie, dass sie insgesamt drei Männer dabei beobachtet hatte, als diese sich an der Beifahrerseite eines parkenden Transporters zu schaffen machten. Während sich zwei von ihnen nach einem Knall sowie dem Klirren von Glas vom Tatort entfernt hatten, soll der Dritte erst wenig später mit einem Rucksack geflüchtet sein. Mit der Unterstützung der Beobachterin konnten in unmittelbarer Nähe der Lahnstraße zwei 42 und 50 Jahre alte Männer festgenommen werden, von denen der Ältere das Diebesgut noch bei sich trug. Selbiges konnte kurz darauf dem Halter des Fahrzeuges ausgehändigt werden. Die zwei gefassten Tatverdächtigen hingegen wurden für die nun ermittelnde Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) eingeliefert. Ihr Komplize entkam unerkannt.