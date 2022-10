Mann rassistisch beleidigt und körperlich angegriffen - Staatsschutz ermittelt

Nr. 1940

In Moabit zeigte heute früh ein 32-Jähriger an, von mehreren Männern rassistisch beleidigt und anschließend verletzt worden zu sein. Gegen 5.30 Uhr alarmierte der Mann die Polizei und gab an, im Kleinen Tiergarten gegen 5.20 Uhr auf drei Männer getroffen zu sein, die ihn nach Drogen gefragt haben sollen. Als er dies verneinte, sollen die Unbekannten ihn mehrfach rassistisch beleidigt und ihn dann zunächst mit einem Stein beworfen haben, jedoch ohne zu treffen. Anschließend sollen sie ihn mit Fäusten gegen den Kopf geschlagen haben. Als der 32-Jährige um Hilfe geschrien habe, sollen die Angreifer geflüchtet sein. Der 32-Jährige hatte daraufhin einen Rettungswagen der Feuerwehr alarmiert und die Polizei verständigt. Er klagte über Kopfschmerzen und wies eine Schwellung am linken Auge auf. Die Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Verletzten zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung übernommen.