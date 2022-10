Fünfjähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1938

Gestern wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Gesundbrunnen alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach soll eine Mutter, die ihren 5-jährigen Sohn an der Hand hielt, gegen 12.50 Uhr versucht haben, die Fahrbahn der Prinzenallee zu überqueren. Eine 41-jährige Autofahrerin habe gleichzeitig verkehrswidrig den stockenden Verkehr über den Radschutzstreifen passieren wollen und übersah die beiden Fußgänger. Das Kind wurde von dem Auto erfasst, stürzte auf die Fahrbahn und erlitt eine Verletzung am Kopf. Es wurde in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 1 (Nord).