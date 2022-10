BVG-Mitarbeiter mit Messer bedroht - Festnahme

Nr. 1922

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Übergriffs auf einen BVG-Mitarbeiter zum U-Bahnhof Wittenau gerufen. Ersten Erkenntnissen nach soll ein 21-jähriger Tatverdächtiger gegen 13.45 Uhr in der U-Bahnlinie U8 durch zwei Mitarbeiter der BVG kontrolliert worden sein. Als der Zug in den Bahnhof Wittenau einfuhr, versuchte der Mann zu flüchten. Als einer der Sicherheitsmitarbeiter dies zu verhindern versuchte, habe er ein Messer gezogen und sein Gegenüber bedroht. Anschließend sei er in Richtung Göschenpark geflohen. Einsatzkräfte der Polizei konnten ihn wenig später im Volkspark Wittenau festnehmen. Nach erfolgten erkennungsdienstlichen Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord).