Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Nr. 1924

Mit schweren Verletzungen als Folge eines Verkehrsunfalls in Friedrichshain musste ein Kleinkind heute Morgen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 32-Jährige gegen 9.00 Uhr mit dem Fahrrad und ihrem Kind als Sozius die Straße der Pariser Kommune in Richtung Rüdersdorfer Straße. Zeitgleich befuhr ein 53-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw ebenfalls die Straße der Pariser Kommune in gleicher Fahrtrichtung. Nach Angaben von Zeugen habe der Autofahrer im Kreuzungsbereich Straße der Pariser Kommune / An der Ostbahn nach rechts abbiegen wollen und die Radfahrerin dabei nicht gesehen, so dass es zum Verkehrsunfall kam. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Mutter und ihre 2-jährige Tochter zunächst am Unfallort und brachten beide später zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während das Kind schwere Kopfverletzungen erlitt, wurde die Mutter nur leicht an einem Fuß verletzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).