Seniorin von Tram erfasst und tödlich verletzt

Nr. 1937

Gestern Nachmittag ereignete sich in Hellersdorf ein tödlicher Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen betrat eine Fußgängerin gegen 16.15 Uhr an der Zossener Straße in Höhe Kastanienallee den Fußgängerübergang der am Ort befindlichen Tram-Gleise. Nach Aussage von Zeugen soll die 66-Jährige die zeitgleich in Richtung Stendaler Straße einfahrende Tram nicht wahrgenommen haben. Kurz vor dem Haltestellenbereich erfasste der Triebwagen die Seniorin frontal und schleuderte sie mehrere Meter weit auf die Warteplattform. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und alarmierte Rettungskräfte erlag sie ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort. Die Ermittlungen zum Unfallhergang übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 (City).