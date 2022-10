Motorroller in Flammen

Nr. 1923

In den frühen Morgenstunden alarmierte eine Zeugin Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Motorroller im Ortsteil Prenzlauer Berg. Die Anwohnerin der Schieritzstraße bemerkte gegen 4.50 Uhr Flammen und Rauch an einem auf dem Gehweg geparkten Motorroller sowie an dem Gepäckträger eines in unmittelbarer Nähe abgestellten Fahrrades. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten beide Brände löschen, wobei der Motorroller vollständig ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.