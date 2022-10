Festnahme nach Sachbeschädigung an Botschaft

Nr. 1920

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Nachmittag einen Mann fest, der in Dahlem eine Botschaft angriff. Gegen 16.45 Uhr bemerkten Objektschützer der Polizei Berlin, dass ein Mann eine Flüssigkeit auf den Gehweg der Drygalskistraße an einem Seiteneingang der Botschaft der Islamischen Republik Iran entzündete. Sie schritten ein und hielten die Person bis zum Eintreffen weiterer Polizeieinsatzkräfte fest. An dem steinernen Betonsockel des Zauns und einem daran befestigten Schild blieben Verrußungen zurück. Verletzt wurde niemand. Polizeieinsatzkräfte brachten den 34-Jährigen für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam und führten eine Gefährderansprache durch. Zudem beschlagnahmten sie das Mobiltelefon des Mannes, mit dem er die Tat gefilmt haben soll. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.