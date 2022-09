1897

Gestern Abend wurden die Einsatzkräfte wegen eines schweren Raubes nach Spandau gerufen. Ersten Ermittlungen nach soll ein 14-jähriger Jugendlicher an der Gartenfelder Straße von drei Tatverdächtigen gegen 19 Uhr mit einem Messer bedroht und seiner Kopfhörer sowie des Bargelds beraubt worden sein. Nach der Tat hatte der Onkel des beraubten Jungen das Trio bis zum U-Bahnhof Haselhorst verfolgt, wo sie in die U7 in Richtung Rathaus Spandau stiegen. Dort nahmen Einsatzkräfte die Jugendlichen im Alter von 15, 16 und 18 Jahren in Empfang. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung konnten sie ihren Weg fortsetzen. Das Raubgut konnte aufgefunden und zurückgeben werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West).