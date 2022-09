Nr. 1894

Bisher Unbekannte zündeten in der vergangenen Nacht ein Auto in Fennpfuhl an. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkte ein Passant um kurz nach Mitternacht in der Paul-Zobel-Straße auf einem Parkplatz einen brennenden Pkw und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Zwei neben dem Wagen abgestellte Autos wurden durch die Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Darüber hinaus waren auf dem Parkplatz an noch drei Fahrzeugen mögliche Vorbereitungshandlungen für weitere Taten ersichtlich, zu Bränden kam es hier jedoch nicht. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.