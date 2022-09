Nr. 1891

Anfang September soll es im Nahbereich des Geländes der Polizeiakademie in Spandau zu einer fremdenfeindlichen Beleidigung gekommen sein. Ersten Erkenntnissen nach soll sich ein 39-Jähriger, in der Ausbildung des Zentralen Objektschutzes befindlicher Tarifbeschäftigter am 07. September 2022 gegen 7.40 Uhr auf dem Gelände in der Radelandstraße gegenüber einem Mitschüler zu dessen Herkunft diskriminierend geäußert haben. Der Vorfall wurde wenige Tage später einem Lehrer gemeldet und zur Anzeige gebracht. Der Tatverdächtige wurde von der Ausbildung freigestellt. Die weiteren arbeitsrechtlichen Maßnahmen stehen in Abhängigkeit von den Ermittlungsergebnissen. Die strafrechtlichen Ermittlungen führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.