Nr. 1888

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte der Polizei Berlin zu einem Verkehrsunfall nach Alt-Hohenschönhausen alarmiert. Nach ersten Informationen soll ein 11-jähriger Junge bei für ihn rot zeigender Ampel auf die Fahrbahn der Hansastraße in Richtung der Straßenbahnhaltestelle auf der Mittelinsel gelaufen sein. Ein 57-jähriger Autofahrer, gerade im Begriff links in die Darßer Straße abzubiegen, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an. Der Junge erlitt schwere Verletzungen an den Beinen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost).