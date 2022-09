Nr. 1885

Bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Baumschulenweg wurde gestern Abend eine 51-jährige Kradfahrerin schwer verletzt. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge befuhr die Frau mit ihrer Suzuki gegen 20.45 Uhr die Baumschulenstraße aus Richtung Kiefholzstraße kommend in Richtung Königsheideweg, als sie an der Kreuzung mit der Sonnenallee und Südostallee mit dem Smart eines 45-jährigen Fahrers zusammenstieß und stürzte. Der Mann wollte von der Sonnenallee geradeaus in die Südostallee fahren. Die Ampel, die den Verkehr an der Kreuzung regelt, war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. Die 51-Jährige hatte Vorfahrt. Sie wurde zur Behandlung ihrer schweren Beinverletzung in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Pkw-Fahrer blieb dem Augenschein nach unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost). Sie dauern an.