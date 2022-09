Nr. 1884

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte der Polizei wegen eines Einbruchs in die Magdalenenstraße nach Lichtenberg alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach sei dort ein 30-jähriger Bewohner einer Parterre-Wohnung gegen 3.35 Uhr durch laute Geräusche geweckt worden. Als er nachschauen ging, habe er hinter der geschlossenen Badezimmertür ein Flüstern vernommen, woraufhin er umgehend die Polizei alarmierte. Die Tatverdächtigen, zwei polizeibekannte 17-Jährige, sollen in der Zwischenzeit durch das Badezimmerfenster geflüchtet sein, konnten aber von den Einsatzkräften mitsamt erbeutetem Schmuck in der Nähe gestellt und festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.