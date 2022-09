Nr. 1873

In Neukölln brannten in der vergangenen Nacht mehrere Müllcontainer. Ein Anwohner bemerkte gegen 3 Uhr Feuer auf einem frei zugänglichen Müllplatz in der Miningstraße und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen an den Containern, insgesamt wurden fünf Container zerstört und zwölf weitere beschädigt. Derzeit wird von einer Vorsatztat ausgegangen, die Ermittlungen dauern an und werden bei einem Fachkommissariat des Landeskriminalamts geführt.