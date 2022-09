Kind von Lkw angefahren und lebensgefährlich verletzt

Nr. 1864

Ein Junge kam gestern Nachmittag nach einem schweren Verkehrsunfall in Niederschöneweide mit lebensgefährlichen Verletzungen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 58-Jähriger um kurz nach 15 Uhr mit einem Lastwagen die Oberspreestraße in Fahrtrichtung Niederschöneweide. Auf Höhe der Einmündung Johanna-Tesch-Straße stiegen mehrere Kinder aus einem Linienbus der BVG aus, der aus der entgegenkommenden Richtung gekommen war und an der dortigen Haltestelle hielt. Die Kinder sollen dann hinter dem Bus auf die Straße gelaufen sein, um diese zu überqueren. Der Lkw-Fahrer erfasste dabei den Elfjährigen frontal mit seinem Fahrzeug, der dadurch lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitt. Ein alarmierter Rettungswagen brachte ihn in die Klinik. Polizeieinsatzkräfte benachrichtigten die Mutter des Jungen, die nicht am Ort war und brachten die deutlich unter dem Eindruck des Geschehens stehende Frau zu ihrem Jungen ins Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.