Nr. 1859

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Wedding alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach soll gegen 14.20 Uhr ein 23-jähriger Fußgänger versucht haben, die Seestraße im stockenden Verkehr zu überqueren. Im Baustellenbereich soll es laut Zeugen auf dem gesperrten, rechten Fahrstreifen zum Zusammenstoß mit einem dort fahrenden Motorradfahrer gekommen sein. Der Fahrer des Krads sei nach dem Unfall unerkannt in Richtung Autobahn davongefahren. Der Fußgänger erlitt eine offene Fraktur am Bein und wurde stationär in ein Krankenhaus eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).