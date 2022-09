Kinderwagen in Brand gesetzt - Festnahme

Nr. 1860

In Hellersdorf wurde in der vergangenen Nacht ein Kinderwagen in Brand gesetzt. Gegen 1.15 Uhr sah eine Anwohnerin einen Mann, der an einem Kinderwagen hantierte, welcher auf dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Erich-Kästner-Straße stand. Wenig später bemerkte die Zeugin Flammen an den Wagen und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, konnten jedoch nicht verhindern, dass der Kinderwagen vollständig ausbrannte und ein danebenstehender Wagen durch die Hitzeentwicklung beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der Angaben der Zeugin ermittelten die Einsatzkräfte einen tatverdächtigen 28-jährigen Mann, den sie in der Nähe des Brandortes feststellten. Bei einer Atemalkoholkontrolle wurde bei dem Tatverdächtigen ein Wert von über 2,6 Promille festgestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige vor Ort entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an und wurde von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.