Nr. 1854

Gestern Abend wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Schöneberg verletzt. Ersten Erkenntnissen nach soll ein 54-jähriger Autofahrer gegen 19.50 Uhr von der Motz- in die Martin-Luther-Straße abgebogen sein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Ehepaar, welches die Fahrbahn gerade überqueren wollte. Die 51-jährige Frau soll auf die Windschutzscheibe des Wagens geprallt sein und erlitt dabei schwere Verletzungen am Kopf und am Oberkörper. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr 48-jähriger Mann hatte leichte Verletzungen am Arm und bedurfte keiner weiteren Behandlung. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).