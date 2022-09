Nr. 1842

Heute früh wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in Köpenick alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach wollte ein 27-jähriger Autofahrer gegen 6.35 Uhr von der Annenallee in die Bahnhofstraße einbiegen, übersah dabei jedoch ein von links kommendes, vorfahrtsberechtigtes Motorrad. Beim Zusammenstoß stürzte der 21-jährige Motorradfahrer und schlitterte mehrere Meter über die Fahrbahn. Er erlitt einen Beinbruch sowie schwere Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).