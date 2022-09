Nr. 1841

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte zu einem versuchten Autodiebstahl in Biesdorf alarmiert. Gegen 1.35 Uhr bemerkte ein 23-jähriger Passant eine dunkel gekleidete Person, die sich augenscheinlich an einer in der Schulstraße abgestellten Limousine zu schaffen machte. Der Zeuge informierte die Einsatzkräfte der Polizei, die den Tatverdächtigen noch beim Hantieren an der Stoßstange des Wagens antrafen. Der 30-jährige Mann versuchte zwar zunächst zu flüchten, scheiterte aber an einem 1,20 Meter hohen Jägerzaun. Er konnte festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und der Kriminalpolizei überstellt werden. An dem Fahrzeug wurden Schäden an einer Seitenscheibe, der Stoßstange und dem Motorraum festgestellt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).