Überfall auf Tankstelle - Die Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0425

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der am 29. August 2020 eine Tankstelle in Britz überfallen haben soll.

Gegen 19.20 Uhr soll der Gesuchte an diesem Samstag den Verkaufsraum der Total-Tankstelle in der Späthstraße 158 betreten und zunächst einen oder zwei Espresso bestellt und verzehrt haben. Anschließend ging er auf den Tankstellenverkäufer zu und forderte unter Vorhalt einer schwarzen Pistole die Öffnung der Kasse. Er entnahm das Geld, packte es in eine mitgebrachte Plastiktüte und flüchtete mit der Beute auf einem Herrenfahrrad.

Beschreibung des Tatverdächtigen: