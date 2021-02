Bronzefigur an ehemaligem Kinderheim entwendet

Nr. 0408

In der Oranienburger Chaussee in Frohnau haben Unbekannte gestern Nacht gegen 1.30 Uhr eine Bronzefigur eines unbekleideten zwölfjährigen Jungen der Bildhauerin Dorothee Rätsch entwendet. Die etwa 1,20 Meter hohe Figur war durch zwei Stahlbolzen, die von dem oder den Tätern durchtrennt wurden, in der Außenwand eines ehemaligen Kinderheimes verankert. Das unter Denkmalschutz stehende Haus wurde von Annemarie Wolff-Richter geleitet, die 1933 von den Nazis vertrieben und 1945 in einem Konzentrationslager in Kroatien ermordet wurde. Die Figur sollte an das Kinderheim erinnern. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt wegen schweren Diebstahls von Kunstgegenständen und sakralen Gegenständen mit antisemitischem Hintergrund.