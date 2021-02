Vor Polizei geflüchtet und Verkehrsunfall verursacht

Nr. 0400

Eine Verfolgungsfahrt durch Alt-Hohenschönhausen und Lichtenberg lieferte sich gestern Nachmittag ein 31-jähriger Mann mit der Polizei. Der Fahrer eines Mercedes-Benz sollte in der Josef-Höhn-Straße kontrolliert werden, als er beschleunigte und davonfuhr. Die Polizei nahm die Verfolgung des Mannes auf, der trotz starken Berufsverkehrs mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Bei seiner Fahrt, die schließlich in der Herzbergstraße endete, fuhr der Mann mehrfach in den Gegenverkehr und über mehrere Geh- und Radwege und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Auf einem Gehweg in der Siegfriedstraße konnte ein 52-jähriger Fußgänger nur mit einem Sprung zur Seite eine Kollision mit dem Fluchtfahrzeug verhindern. In der Konrad-Wolf-Straße soll der Tatverdächtige einen an einer Ampel wartenden Toyota im Vorbeifahren an der Seite beschädigt haben, an dessen Steuer ein 37-Jähriger saß. In der Herzbergstraße bog der Tatverdächtige vor einem ihm entgegenkommenden Einsatzfahrzeug der Polizei auf ein Grundstück ab und flüchtete zu Fuß in Richtung eines Hauses. Im Flur konnten ihn Polizistinnen und Polizisten der Polizeidirektion 3 (Ost) unter heftigem Widerstand festnehmen. Bei dem Mann, dem keine aktuelle Wohnanschrift zugeordnet werden konnte, wurde eine Dose mit Cannabis gefunden und beschlagnahmt. Der Mann kam mit Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm auch Blut abgenommen, weil er angegeben hatte, Alkohol, Cannabis und Crystal Meth zu sich genommen zu haben und deutliche Anzeichen von Drogenkonsum aufwies. Das Fahrzeug wurde auf richterliche Anordnung hin durchsucht und beschlagnahmt. Dabei fanden die Ermittlerinnen und Ermittler diverse Ausweisdokumente, die nicht dem Tatverdächtigen zuzuordnen waren, darunter russische Reisepässe. Der Mann erhielt die Auflage, keine Drogen mehr zu konsumieren. Er muss sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Gefährdung anderer Menschen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Einfluss von Alkohol und Drogen verantworten.