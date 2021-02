Polizei entdeckt eine Cannabis-Plantage

Nr. 0377

Wegen des Verdachts des Drogenhandels wurden ein 31- und ein 30-Jähriger gestern Nachmittag in Friedrichshain festgenommen worden. Zivilpolizisten hatten die beiden Männer gegen 17 Uhr an der Kreuzung Hedwig-Wachenheim-Straße / Wanda-Kallenbach-Straße dabei beobachtet, wie sie aus ihrem Fahrzeug stiegen, einem unbekannt gebliebenen Mann einen Gegenstand übergaben und dafür mehrere Geldscheine erhielten. Anschließend stiegen die beiden Tatverdächtigen in ihr Auto und fuhren davon. Bei der Überprüfung der Männer ein paar Straßen entfernt fanden die Beamten beim 31-jährigen Autofahrer Bargeld in händlertypischer Stückelung und beim 30-jährigen Beifahrer zwei Plastiktüten mit Cannabis. Auf richterlichen Beschluss durchsuchten hinzugezogene Kräfte der Polizeidirektion Einsatz und Verkehr die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen. Dabei fanden sie beim Fahrzeughalter mehrere Kilo Cannabis, versteckt in drei Sporttaschen und einem Müllbeutel, Betäubungsmittel sowie unter anderem einen vierstelligen Geldbetrag sowie eine Schreckschusswaffe. In der Wohnung des Beifahrers entdeckten sie eine Cannabis-Kleinstplantage, Betäubungsmittel, ebenfalls eine Schreckschusswaffe und einen Schlagstock. Der VW wurde als Tatmittel beschlagnahmt und Strafermittlungsverfahren wegen unerlaubten Drogenhandels eingeleitet. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Besitzes eines Nunchaku (Würgeholz) eingeleitet. Die festgenommenen Männer wurden der Kriminalpolizei übergeben. Die Ermittlungen dauern an.