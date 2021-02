Trio überfällt Apotheke

Nr. 0367

Drei Unbekannte überfielen gestern Abend in Friedrichshain eine Apotheke. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat das Trio gegen 19.30 Uhr die Apotheke in der Karl-Marx-Allee und forderte von der 52-jährigen Verkäuferin unter Vorhalten einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Apothekerin den Männern das Geld übergeben hatte und diese auch noch das Handy der Frau gestohlen hatten, flüchteten die Kriminellen aus dem Geschäft in Richtung Frankfurter Tor. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 übernahm die Ermittlungen.