Frau angegriffen und verletzt

Nr. 0358

Eine Frau wurde gestern Morgen in Marzahn angegriffen und verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die 24-Jährige gegen 8.30 Uhr mit einem Kinderwagen in der Pöhlbergstraße unterwegs, als ihr plötzlich von hinten jemand etwas in den Oberschenkel gestochen haben soll. Ihren Schilderungen zufolge ging sie daraufhin zu Boden und sah einen ihr unbekannten Mann flüchten. Sie rettete sich anschließend mit ihrem Kinderwagen in eine nahegelegene Tankstelle, wo ihr geholfen und die Polizei alarmiert wurde. Sie kam mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus, wo sie operiert werden musste. Lebensgefahr besteht nicht. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.